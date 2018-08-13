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Минимум с 2016 года: рубль рекордно обрушился

13 августа курс доллара превысил 68 рублей впервые с 18 апреля 2016 года, а евро превысил 78 рублей с 11 апреля.

курс валют

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Рубль начал дешеветь на прошлой неделе после того, как стало известно о внесении в Конгресс законопроекта об ужесточении экономических санкций против России. Его авторы предложили, в частности, запретить в США операции с новым российским госдолгом, а также запретить работу в США крупнейшим российским банкам, в том числе ВТБ, Сбербанку и ВЭБу.

Читайте: Обвал рубля и свержение власти – что ждет Путина и при чем здесь 11 августа

8 августа новым фактором для снижения курса рубля стало заявление Госдепартамента США. Ведомство заявило о причастности России к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим администрация США решила с 22 августа ввести в отношении России новые санкции. Ограничения коснутся поставок в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, включая технологии, связанные с нефтью и газом, а также электроники.

Напомним, 10 августа курс доллара в России превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года.

Фото: dreamstime.

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