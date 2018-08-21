Судья уволился после веселья с обнаженной блондинкой на заправке (18+)

Районный судья в Ставрополе (РФ) Юрий Макаров уговорил обнаженную блондинку сходить за шампанским на заправку и снимал это на видео, потом все отрицал и подал в отставку.

Об этом сообщает The Sun.

Основанием для увольнения послужила видеозапись.

– Да, это оказался председатель суда, который во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинства судьи, – написал в Telegram правозащитник Павел Чиков.

В начале августа в соцсетях появился ролик с камер видеонаблюдения, на котором запечатлено, как на одной из заправок Краснодара остановился белый Mercedes и из него вышли мужчина с обнаженной блондинкой.

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Они поговорили, затем девушка, улыбаясь, направилась в магазин и приобрела бутылку шампанского, а ее спутник все это время снимал происходящие на камеру мобильного телефона.

Пользователи соцсетей узнали в мужчине председателя Октябрьского районного суда Юрия Макарова. К тому же номер автомобиля героя ролика и судьи оказался идентичным.

– У меня нет такого живота. Я не имею никакого отношения к мужчине на ролике. Я склоняюсь ко мнению, что это пиар некий, хайп. Там есть только определенные сходства на ролике. Ни жена, ни друзья мои не опознают меня, – оправдывался Макаров.

Однако затем он написал заявление об отставке по собственному желанию.

К слову, в Киеве открыли арт-кафе с сексуально-образовательной направленностью, где клиентов обслуживают полуобнаженные официанты.