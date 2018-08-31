Россия всегда будет вместе с вами: реакция Путина на убийство Захарченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главаря так называемой “ДНР” Александра Захарченко, убитого сегодня в Донецке.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

– Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится, — говорится в сообщении.

Путин выразил надежду, что организаторы понесут наказание.

– Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами, – написал он.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье “акт международного терроризма” (статья 361 УК РФ).

Напомним, сегодня Захарченко был смертельно ранен в центре Донецка. Взрыв произошел у кафе Сепар на улице Пушкина, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции боевика.

Фото: dreamstime.