2 сентября в Москве прошли похороны российского певца и друга боевиков “ДНР” Иосифа Кобзона.

Об этом сообщают российские СМИ.

Церемония прощания прошла в Концертном зале имени Чайковского.

На здании разместили большой траурный портрет артиста, а внутри на сцене установлена цветочная композиция в форме слова Дедушке, выставлены медали и ордена Кобзона.

На экранах над сценой включили видео с кадрами из его жизни.

По информации российских СМИ, попрощаться с артистом пришли множество людей, политиков и его коллег.

Известно, что на церемонии присутствовал президент РФ Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, хоккеист Владислав Третьяк, певец Александр Маршал, артист Владимир Винокур, Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным, певица Валерия, Борис Моисеев и другие.

К слову, во время церемонии прощания Моисееву стало плохо и его вывели под руки помощники.

Во время церемонии было перекрыто движение на Триумфальной площади. Безопасность в этом районе обеспечивают десятки сотрудников полиции и Росгвардии.

Похороны прошли во второй половине дня по еврейской традиции.















Перекрытие дорог, залпы и Путин: в Москве похоронили Кобзона / 8 фотографий

Напомним, Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет. Известно, что на протяжении 13 лет артист боролся с раком.

Фото: Агентство-Москва, Twitter.