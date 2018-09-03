154 человека и 44 компании: ЕС продлит санкции против РФ на полгода

Дипломаты стран-членов Евросоюза согласовали продление персональных санкций против россиян и сепаратистов в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

– Дипломаты ЕС сегодня решили продлить запрет на визы и замораживание активов еще на шесть месяцев для политиков из России и сепаратистов в Крыму и на Донбассе. Захарченко, очевидно, будет удален из списка, таким образом, он будет состоять из 154 человек и 44 компаний, – заявил Йозвяк.

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По его словам, это решение должно быть подтверждено послами стран-членов ЕС в среду, 5 сентября.

Ранее Украина ввела санкции против 19 российских компаний и 22 физических лиц, которые принимали участие в постройке Керченского моста в Крыму.

Напомним, ЕС ввел санкции в отношении 6 российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Фото: 4teller.com.