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Истребители США перехватили 2 российских бомбардировщика у берегов Аляски

1 сентября американские истребители F-22 перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 возле Алеутских островов.

Об этом сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По словам представителя NORAD Михаила Кучарека, российские бомбардировщики находились в “идентификационной зоне воздушной безопасности Аляски”, но в воздушное пространство США или Канады не заходили. Он отметил, что F-22 перехватили и сопровождали бомбардировщики, пока те не покинули идентификационную зону.

В Пентагоне добавили, что вместе с Ту-95 находился по меньшей мере один самолет-заправщик Ил-78, а это может свидетельствовать о том, что бомбардировщики проделали долгий путь и им понадобилась дозаправка во время полета.

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Отмечено, что перехват совпал со временем с учений Восток на Дальнем Востоке и, возможно, были частью военных тренировок. Есть предположение, что бомбардировщики отрабатывали удары крылатыми ракетами по системам ПВО на Аляске.

– Перехват произошел вблизи большой радиолокационной системы с фазированной решеткой под названием Cobra Dane, которая следит за запуском российских ракет и полетами самолетов. Радар расположен на воздушной станции Eareckson на отдаленном острове Шемья, – пишет издание.

Бомбардировщики также находились “на расстоянии полета крылатой ракеты” от системы ПВО США на базе в Форте Грили на Аляске, а также достаточно близко для потенциального удара по базе ВВС США в Клир Эйр в центральной части штата.

Напомним, 24 августа истребители Великобритании перехватили над Черным морем российский противолодочный самолет Бе-12.

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