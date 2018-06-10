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Саммит G7: лидеры Большой семерки заявили о поддержке Украины

Лидеры стран Большой семерки заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

G7

Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогах саммита G7 в Канаде.

– Мы сохраняем нашу готовность помочь Украине в реализации ее амбициозной и необходимой программы реформ, – говорится в документе.

Также политики осудили невыполнение Россией Минских договоренностей.

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– Мы напоминаем, что продолжение санкций четко связано с тем, что Россия не продемонстрировала полное выполнение своих обязательств в Минских договоренностях и уважение суверенитета Украины, и мы полностью поддерживаем усилия в рамках “нормандского формата” и ОБСЕ для решения конфликта в Восточной Украине. Если того будут требовать наши действия, мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия, – заявили лидеры стран G7.

В Большой семерке призвали Россию прекратить дестабилизирующие действия по подрыву демократических систем и свернуть поддержку сирийского режима.

При этом в G7 согласились продолжать привлекать РФ к решению региональных кризисов и глобальных вызовов.

– Мы и дальше будем поддерживать гражданское общество России и развивать межличностные связи, – говорится в коммюнике.

Напомним, лидеры стран Большой семерки согласовали создание так называемого подразделения быстрого реагирования для борьбы с вражескими действиями других государств, таких как кибератаки или отравления.

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