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Венгрия объявила военную тревогу из-за украинского самолета

Ночью 10 июня самолет из Украины нелегально пересек воздушное пространство Венгрии из-за чего венгерские воздушные силы привели в боевую готовность.

венгрия

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Пограничники сразу же объявили тревогу и проинформировали соответственные органы безопасности НАТО.

Кроме того, в воздух подняли шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

Инцидент произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска Лужанка – Берегшурань.

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Венгерские военные отметили, что самолет, прибывший из Украины, покинул воздушное пространство Венгрии после ряда маневров.

– Не исключено, что это очередной контрабандный самолет, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все что угодно – сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары, – отмечается в сообщении.

Напомним, Венгрия предлагает пересмотреть поддержку НАТО Украины, потому что Киев якобы “провалил реформирование”.

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