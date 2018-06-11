В США задержали дезертира, который 35 лет прятался от армии

В Калифорнии (США) задержали мужчину, который сбежал со службы в военно-воздушных силах США в 1983 году и жил под вымышленным именем.

Об этом сообщает ВВС.

Капитан Уильям Говард Хьюз-младший имел доступ к военной тайне.

Последний раз его видели, когда он снимал $28,5 тысяч со своего банковского счета в штате Нью-Мексико после возвращения из офиса НАТО в Нидерландах.

Мужчина “прокололся” во время допроса у следователей, которые ведут дело о паспортном мошенничестве. Ответы Барри О’бирна (как называл себя дезертир) были непоследовательными и под давлением собеседников он вынужден был признать, что на самом деле его зовут Уильям Хьюз.

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Свое бегство из армии он объяснил депрессией, которая развилась у него во время службы. Поэтому он решил уйти из воздушных сил и придумал фейковое имя.

Из-за доступа к секретной информации Хьюз попал в список семи самых разыскиваемых беглецов в США. Сейчас дезертир находится в предварительном заключении.

К слову, в Украине почти 20 тысяч военнослужащих привлечено к уголовной ответственности по факту дезертирства.