Исторический момент: Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились и пожали друг другу руки на саммите в Сингапуре.
Об этом сообщает CNN.
– На повестке дня находится ядерная программа Северной Кореи. Трамп надеется, что он сможет убедить Кима отказаться от ядерного оружия, – говорится в сообщении.
Политики провели закрытую встречу чуть менее часа, на которой присутствовали только переводчики.
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На ней Трамп выразил надежду, что исторический саммит будет “чрезвычайно успешным”. Сидя рядом с лидером КНДР, Трамп сказал: “У нас впереди потрясающие отношения”.
Ким Чен Ын сказал, что на встрече есть ряд “препятствий”, однако ее проведение уже “является победой”.
Первым на встречу в отель прибыл кортеж Ким Чен Ына, затем – Трампа.
Трамп стал первым президентом в истории США, который встретился с лидером КНДР.
Напомним, 24 мая Дональд Трамп заявил об отмене саммита между США и КНДР, в котором должны были принять участие лидеры обеих стран.
Уже 25 мая стало известно, что США возобновили диалог с КНДР.
Фото: CNN.