Креветки с авокадо и мороженое. Меню обеда Трампа и Ким Чен Ына

Меню опубликовал журналист в Twitter.

На закуску был подан коктейль из креветок с авокадо и с зеленым манго.

На десерт был крем из темного шоколада да ганаш, ванильное мороженое и выпечка.

– Трамп пригласил Ким Чен Ына сесть за стол, а потом обратился к фотографам с шутливой просьбой сделать фото, где они будут выглядит “милыми, красивыми и стройными”, – сообщает CNN.

President Trump and Kim Jong Un sit down for a working lunch during the historic summit. pic.twitter.com/jdcEpoqyge

— Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) 12 июня 2018 г.