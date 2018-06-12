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У советника Трампа произошел сердечный приступ

У советника президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Лоуренса Кудлоу произошел сердечный приступ незадолго до начала встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Лоуренс Кудлоу

Об этом в своем Twitter сообщил Дональд Трамп.

– У нашего великого Ларри Кудлоу, который так старательно работает над торговлей и экономикой, только что случился сердечный приступ, – написал Трамп.

Читайте: Ким Чен Ын хочет встретиться с Путиным

Он сообщил, что сейчас его советник находится в Медицинском центре Уолтера Рида.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились сегодня на саммите в Сингапуре.

 

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