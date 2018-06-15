В США арестован экс-советник Януковича Пол Манафорт

Суд в Вашингтоне (США) принял решение о взятии под стражу экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-советника Виктора Януковича – Пола Манафорта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Судья отменил пребывания Манафорта под домашним арестом после того, как адвокаты специального прокурора Роберта Мюллера сообщили, что Манафорт пытался вмешаться в дела свидетелей.

Читайте: Манафорт скрыл $30 млн, полученные в Украине – Bloomberg

Судья отметил, что Манафорт злоупотребляет доверием, оказанным ему полгода назад.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что у экс-политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта не было заговоров во время участия в его избирательной кампании.

Напомним, в октябре Манафорт пришел сдаваться в Федеральное бюро расследований США. ФБР предъявило ему обвинения по 12 эпизодам, в том числе в заговоре против властей США. Среди других эпизодов обвинения – отмывание денег, ложные заявления и семь случаев умолчания о счетах в зарубежных банках.

Фото: Bloomberg.