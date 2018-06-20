Родители подали в суд на сына за попрошайничество

В Великобритании суд приговорил 24-летнего Мэтью Керли к 1 году общественных работ за то, что он нарушил 5-летний запрет на общение с родителями. Его он получил из-за того, что постоянно выпрашивал деньги у отца и матери.

Об этом сообщает metro.co.uk.

В 2017 году Керли приговорили к 32 неделям заключения из-за притеснений родителей и запретили общаться с ними в течение 5 лет.

Суд постановил, что он причинял 60-летнему Полу и 51-летней матери Корин стресс и вызывал у них тревогу. Но Керли нарушил запрет.

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Парень постоянно лгал о причинах, по которым ему потребовались деньги. Однажды Керли заявил, что ему нужно было идти на собеседование, но у него сломалась бритва и он не смог сбрить часть бороды. Родители дали ему денег, вероятно, на парикмахера, но он вернулся с бородой. Иногда Керли писал родителям сообщения с критикой, после чего снова просил деньги.

– Он надоедал своим родителям, требуя денег, и это привело к обвинениям в прошлом году. Но судя по всему, это поведение возобновилось. В прошлом месяце за один день он позвонил им 30 раз, в том числе и посреди ночи, – сказал прокурор Лиам Хант.

Адвокат Керли Джули Мейси сказала, что после запрета мужчина пользовался банковским счетом своих родителей. В тюрьме он осознал, что был неправ, и время в заключении пошло ему на пользу, – добавила она.

– У него есть друг, с которым он может пожить, поэтому дела налаживаются. Он понимает, что причинил родителям много стресса, и это надо прекратить. Похоже, тюрьма повлияла на него в лучшую сторону, – рассказала адвокат.

К слову, в мае в США родители подали в суд на своего 30-летнего сына, чтобы заставить его съехать из их дома.

Фото: Daily Mail.