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Суд разрешил девушке забеременеть от умершего партнера

В Австралии суд завершился решением в пользу 25-летней Айлы Крессуэл, позволив ей использовать сперму партнера, покончившего жизнь самоубийством, для искусственной инсеминации.

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Об этом сообщает Newsweek.

Судья Браун заявила, что решение Крессуэл не было “иррациональным ответом на горе”, и выразила уверенность, что ребенок будет окружен любовью, заботой и поддержкой.

Для положительного решения суда требовалось доказать, что парень хотел иметь детей, а также понимание девушкой физической, эмоциональной и финансовой сложности воспитания ребенка.

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Девушка обнаружила 23-летнего парня мертвым 23 августа 2016 года. Пара встречалась около 3 лет, и они планировали пожениться и завести детей в будущем.

После смерти молодого человека, девушка рассказала его родителям, что жалеет о том, что не успела забеременеть. Тогда они приняли совместное решение потребовать срочного судебного приказа о сборе спермы Джошуа в ближайшие 24 часа и содержать биологический материал в клинике ЭКО.

К слову, житель американского города Филадельфия Кэйден Коулман забеременел через 10 лет после смены пола с женского на мужской.

Фото: amorez.

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