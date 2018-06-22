В США робот уволил разработчика без ведома начальства

Разработчика из Калифорнии (США) и сооснователя стартапа Renly Ибрагима Диалло уволила компьютерная программа. Контракт был расторгнут, хотя должен был действовать еще почти 10 месяцев.

Об этом пишет BBC.

Диалло получил голосовое сообщение от своего непосредственного руководителя со словами “Боже мой, с тобой все в порядке?”, но не стал на него отвечать.

В тот же день он не смог попасть на работу — пропуск не работал. Он обратился к охраннику, который помог ему добраться до своего рабочего места.

Отдел кадров пообещал Диалло разобраться с ситуацией. Однако такая же ситуация повторилась и на следующий день.

Кроме того, он стал терять доступ к рабочим программам на компьютере, а один из сотрудников сообщил, что учетная запись Диалло в системе деактивирована.

Через пару дней охрана велела Диалло собрать вещи и покинуть офис.

Когда он обратился непосредственно к директору компании, та заверила, что программиста не планировали увольнять и не отдавали такого распоряжения. Тем не менее, в определенный момент глава компании сама получила письмо с сообщением об увольнении Диалло.

– Я просидел три недели без работы и без зарплаты, пока со мной перезаключали договор и заново настраивали все необходимые уровни допуска. Так что я хотел объяснений, – рассказывает Диалло.

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Оказалось, что менеджер должен был перезаключить временный контракт с Диалло, но был уволен и, вероятно, не стал этим заниматься. Контракт истек, и система самостоятельно уволила сотрудника. Далее машина распорядилась заблокировать пропуск Диалло, а затем отключить его рабочий аккаунт.

– Автоматизация может быть активом для компании, но должны быть способы исправить ситуацию, если машина допустила ошибку, – пишет он.

По словам эксперта в области искусственного интеллекта Дейва Коплина, эта история должна стать предостережением для развития отношений человек-машина.

– Одним из фундаментальных навыков для всех людей в мире искусственного интеллекта является подотчетность. Даже если алгоритм говорит, что это правильный ответ, это не всегда значит, что это так и есть самом деле, – прокомментировал ситуацию эксперт в области искусственного интеллекта Дейв Коплин.

Ранее в Google заявили, что к 2029-му искусственный интеллект приравняют к человеческому.