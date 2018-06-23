Девушка разбила Ferrari за $660 тыс. через несколько минут после аренды

В городе Вэньлин (Китай) девушка разбила Ferrari 458 стоимостью в $660 тыс.спустя несколько минут после того, как арендовала машину.

ДТП засняла камера видеонаблюдения, установленная на одной из дорог, пишет Daily Mail.

Девушка потеряла контроль над автомобилем из-за мокрой дороги.

В результате Ferrari врезалась в ограждение, после чего столкнулась с BMW, которое влетело в другой автомобиль.

Незадолго до аварии девушка похвасталась видео из салона машины.

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– Первый раз за рулем Ferrari. Это действительно самое потрясающее ощущение, — сказала она на видео.

Была ли застрахована ответственность китаянки, не сообщается.

В результате ДТП никто серьезно не пострадал.

Ранее в Киеве 30-летняя водитель автомобиля Suzuki Liana повредила 3 чужих авто и врезалась в 2 бордюра.

Фото: wikipedia.org.