В Австрии признали третий пол

Конституционный суд Австрии разрешил гражданам указывать в официальных документах третий пол.
Об этом сообщает Deutshce Welle.
Решение было принято после рассмотрения иска австрийца, который требовал, чтобы власти разрешили указывать в графе для обозначения пола “другой” или “интер”.
– Впервые в жизни я чувствую, что меня признают тем, кем я родился, – заявил истец.
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Это решение было поддержано рядом оппозиционных партий, однако правопопулистская Австрийская партия свободы, входящая в правительственную коалицию, раскритиковала его и назвала “непонятным”, поскольку оно вызывает многочисленные проблемы, касающиеся военной службы или пенсионного возраста.
Напомним, первой страной в Евросоюзе, официально признавшей третий пол, стала Германия. Позднее третий пол признали и Нидерланды.
Как известно, интерсексуалы – это люди с недостаточно развитыми признаками мужского или женского пола.
Фото: rbc.ua.