Википедия прекратила работу на 4 европейских языках

Википедия приостановил работу итальянской, испанской, латышской и польской версий портала. Онлайн-энциклопедия хочет привлечь внимание к голосованию в Европарламенте по директиве об авторском праве в интернете.

Об этом сообщает DW.

– Вместо того, чтобы обновить законы об авторских правах в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива предусматривает обратное – ставит под угрозу свободу общения онлайн, и ограничивает доступ к интернету, создавая новые препятствия и фильтры, – говорится в сообщении на стартовой странице четырех указанных версий Википедии.

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Авторы сообщения пишут, что принятие закона в его нынешней форме может существенно осложнить обмен новостями в социальных сетях или доступ к ним через поисковые системы.

– Под угрозой окажется также сама Википедия, – отмечается в сообщении.

Напомним, в апреле 2017 года на территории Турции заблокированы все языковые версии онлайн-энциклопедии Википедия.

Фото: permassamuscolare.com.