PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости / Снизьте цену немедленно! Трамп требует от ОПЕК снизить цены на нефть/

Снизьте цену немедленно! Трамп требует от ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп призвал Организацию стран-экспортеров нефти снизить цены на бензин.

трамп

Об этом он написал в Twitter.

– Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, и они мало что делают с тем, чтобы помочь. Во всяком случае, они поднимают цены выше, поскольку Соединенные Штаты защищают некоторых членов ОПЕК за очень небольшие деньги… Снизьте цену немедленно! – написал он.

Читайте: Ниже $20: Иран и Саудовская Аравия могут обвалить нефть

Он также отметил, что отношения США и ОПЕК должны быть выгодны обеим сторонам.

К слову, мировые цены на нефть в следующем 2019 году могут вырасти до $100 за баррель.

Фото: CNN.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка