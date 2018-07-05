Снизьте цену немедленно! Трамп требует от ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп призвал Организацию стран-экспортеров нефти снизить цены на бензин.
Об этом он написал в Twitter.
– Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, и они мало что делают с тем, чтобы помочь. Во всяком случае, они поднимают цены выше, поскольку Соединенные Штаты защищают некоторых членов ОПЕК за очень небольшие деньги… Снизьте цену немедленно! – написал он.
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Он также отметил, что отношения США и ОПЕК должны быть выгодны обеим сторонам.
К слову, мировые цены на нефть в следующем 2019 году могут вырасти до $100 за баррель.
Фото: CNN.
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