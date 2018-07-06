В Японии казнили лидера экстремистской секты Аум Синрике – СМИ

В Японии казнили основателя и лидера экстремистской секты Аум Синрике Секо Асахару. Помимо него были казнены несколько его стронников.

Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.

В 2004 году Секо Асахару и 12 его сторонников приговорили к смертной казни. С тех пор они ждали исполнения смертного приговора.

Адвокаты пытались обжаловать приговор и дошли до Верховного суда, но он отказал им в апелляции.

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В марте 1995 года участники секты устроили теракт в метро Токио, распылив нервно-паралитический газ зарин. Тогда погибли более 10 человек, еще около 6 тысяч пострадали.

Следствие по делу членов Аум Синрике длилось более 20 лет. Всего виновными были признаны почти 200 человек, а 13 из них приговорены к смерти.

В последние несколько лет Асахара отказывался встречаться с членами своей семьи или адвокатами.

Религиозная секта Аум Синрике была основана в Японии в 1980-х годах. С момента основания она привлекла много молодых сторонников. Ее численность по разным данным составляла от 30 до 50 тысяч человек. В 1994 году сектанты убили восемь человек, когда распылили газ зарин в городе Мацумото в Нагано.

Фото: ТАСС.