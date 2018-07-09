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Принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили сына

В Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца состоялось крещение третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Луи.

крещение луи

Об этом сообщается в Twitter Кенсингтонского дворца.

Крещение проводил архиепископ Кентерберийский Джастин Велди.

Герцог и герцогиня Кембриджские крестными принца Луи избрали своих друзей и родственников. Среди них Николас ван Катцем (родной брат крестного отца принца Джорджа), Гай Пелли (друг принцев Уильяма и Гарри), Кейт Лаура Мид (жена близкого друга принца Уильяма), Гарри Обри-Флетчер, Роберт Картер и Люси Миддлтон (родственница Кэтрин).

Принц Луи был одет в рубашку 178-летней давности. Ее надевали в общей сложности 62 ребенка, включая Елизавету II, принцев Уильяма и Гарри.

Маленького принца покрестили в особенной серебряной купели Lily Font. Ее изготовили в 1840 году по заказу королевы Виктории и принца Альберта для крещения их первого ребенка.

Крещение посетили члены королевской семьи: принц Гарри, герцогиня Меган Маркл, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла. Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп на мероприятии не присутствовали.

Напомним, 23 апреля утром стало известно, что Кейт Миддлтон экстренно доставили в роддом на ранней стадии схваток.

А уже через несколько часов она родила наследника престола

Фото: gettyimages.

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