Водитель Трампа подал в суд из-за маленькой зарплаты

Водитель президента США Дональда Трампа Ноэль Синтрон обратился в суд из-за того, что компания Trump Organization в течение многих лет не оплачивала его сверхурочную работу.

Об этом сообщает CNBC.

Синтрон работал на Трампа более 25 лет. Количество его рабочих часов колебалось от 50 до 55 в неделю. В соответствии с законодательством США, если человек работает больше 40 часов в неделю, за каждый последующий час он должен получать плату в 1,5 раза больше, чем обычная часовая ставка.

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Водитель также пожаловался, что ему не повышали зарплату с 2010 года.

В Белом доме пока комментариев не предоставили.

Напомним, в прошлом году представители института Knight First Amendment подали в суд на Трампа из-за блокирования пользователей в Twitter.

Фото: Twitter.