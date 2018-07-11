В Крыму умер внук Леонида Брежнева

10 июля в аннексированном Крыму умер один из внуков генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей. Ему было 57 лет.

Об этом сообщает ТАСС.

Председатель партии Родина Константин Кнырик рассказал, что Брежнев умер от инфаркта.

Брежнев неоднократно выдвигался в качестве кандидата в Госдуму РФ.

Также баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, претендовал на должность вице-мэра Москвы.

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В 2004–2014 годах был членом Коммунистической партии РФ.

В 2014 году стал первым секретарем центрального комитета Коммунистической партии социальной справедливости.

С 2016 года являлся членом партии Родина.

К слову, 7 июля на 90-м году жизни скончался знаменитый диссидент, соучредитель Украинской Хельсинской группы, автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко.

Фото: Алексей Панов/ТАСС.