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Лучший президент США – американцы сделали выбор

44% американцев назвали лучшим президентом США, правившим при их жизни, Барака Обаму.

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Данные приводит американский центр изучения общественного мнения Pew.

Американцев попросили в свободной форме ответить на вопрос: “Кто из президентов за время вашей жизни лучше всего исполнял свою работу?”. В итоговых результатах учитывали первые два места.

По данным исследования, Барака Обаму назвали первым или вторым 44% американцев, 33% выбрали Билла Клинтона и еще 32% считают лучшим президентом США Рональда Рейгана.

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19% американцев выбрали первым или вторым вариантом нынешнего президента Дональда Трампа, что сопоставимо с результатом 2011 года Обамы. Так, 7 лет назад первым или вторым в рейтинге президентов США Обаму называли всего 20% респондентов.

Исследователи также обратили внимание, что Джона Кеннеди назвали лучшим президентом четверть тех, кто жил при нем, хотя в итоговом рейтинге он набрал 12%.

Напомним, президент США Дональд Трамп имеет самый низкий рейтинг поддержки населения среди президентов за последние 70 лет.

Фото: Getty Images.

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