Трамп получил “очень приятную записку” от Ким Чен Ына

Письмо Трамп опубликовал в Twitter.

– Очень приятная записка от лидера Северной Кореи Кима. Достигнут большой прогресс! – написал Трамп.

В своем послании Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за “энергичные и чрезвычайные усилия” для того, чтобы сблизить отношения между двумя странами.

– Я глубоко убежден, что твердая воля, искренние усилия и уникальный подход, продемонстрированные мной и вами, господин президент, с целью улучшения отношений между КНДР и США, бесспорно принесут результаты, – отметил Ким Чен Ын.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.