Трамп получил “очень приятную записку” от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп получил официальное письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. Он назвал письмо доказательством существенного прогресса между двумя странами.

Письмо Трамп опубликовал в Twitter.

– Очень приятная записка от лидера Северной Кореи Кима. Достигнут большой прогресс! – написал Трамп.

В своем послании Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за “энергичные и чрезвычайные усилия” для того, чтобы сблизить отношения между двумя странами.

– Я глубоко убежден, что твердая воля, искренние усилия и уникальный подход, продемонстрированные мной и вами, господин президент, с целью улучшения отношений между КНДР и США, бесспорно принесут результаты, – отметил Ким Чен Ын.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.

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Он также выразил готовность к практическим действиям и последующей встречи с президентом Трампом.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели встречу на саммите в Сингапуре. Трамп стал первым президентом в истории США, который встретился с лидером КНДР.

После длительных переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали важный документ.

США также заявили о готовности снять санкции с КНДР после полного отказа от ядерного оружия.

Фото: almanar.com.