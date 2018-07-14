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Трамп опоздал на встречу с королевой Елизаветой

Королева Великобритании Елизавета II более 10 минут ждала прибытия президента США Дональда Трампа и его жены Мелании возле Виндзорского замка.

Об этом передает Metro.

Во время ожидания Елизавета II несколько раз проверяла свои часы.

– Ох, она только что проверила время на часах. Королева не любит опозданий, — написала в Twitter королевский репортер Патриция Требл.

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Пользователи социальных сетей возмутились грубым поведением Трампа, который “продемонстрировал отсутствие класса”.

Они также указали на то, что во время прохода рядом с гвардейцами Трамп шел перед Елизаветой II, а не рядом с ней.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретилась с Трампом. Она заявила, что президент США должен говорить с президентом РФ Владимиром Путиным с позиции силы.

Фото: Twitter.

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