Многолетняя глупость США: Трамп назвал причину плохих отношений с РФ

Отношения между США и Россией испорчены из-за “многолетней глупости” Америки.
Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.
– Наши отношения с Россией никогда не были такими плохими из-за многолетней глупости США, а теперь еще и “охота на ведьм”, – написал он.
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Также Трамп высказал обвинения в сторону своего предшественника Барака Обамы.
По его словам, Обама виноват в бездействии после того, как ФБР предупредило его о вероятном вмешательстве России в выборы президента США.
К слову, сегодня в столице Финляндии встречаются президенты США и России. Среди главных вопросов – Украина и Сирия.
Фото: flickr.com/gageskidmore.
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