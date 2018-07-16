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Многолетняя глупость США: Трамп назвал причину плохих отношений с РФ

Отношения между США и Россией испорчены из-за “многолетней глупости” Америки.

Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

– Наши отношения с Россией никогда не были такими плохими из-за многолетней глупости США, а теперь еще и “охота на ведьм”, – написал он.

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Также Трамп высказал обвинения в сторону своего предшественника Барака Обамы.

По его словам, Обама виноват в бездействии после того, как ФБР предупредило его о вероятном вмешательстве России в выборы президента США.

К слову, сегодня в столице Финляндии встречаются президенты США и России. Среди главных вопросов – Украина и Сирия.

Фото: flickr.com/gageskidmore.

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