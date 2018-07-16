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Принцы Чарльз и Уильям отказались от встречи с Трампом – СМИ

Принц Чарльз и принц Уильям отказались встречаться с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Великобританию.

трамп в англии

Об этом сообщает The Times.

– В ходе неофициальных обсуждений принцы Чарльз и Уильям дали очень четко понять, что не хотели бы принимать участие в визите президента, – говорится в сообщении.

В Букингемском дворце заявили, что тур Трампа не был государственным визитом, и что единственный план, который был составлен, включал встречу с королевой.

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– Тем не менее, хорошо осведомленный источник сказал, что старшие советники разделяли озабоченность по поводу нежелания Чарльза и Уильяма участвовать во встрече с Трампом, – говорится в сообщении.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II более 10 минут ждала прибытия президента США Дональда Трампа и его жены Мелании возле Виндзорского замка.

Фото: ВВС.

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