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Трамп похвастался деньгами НАТО и “замечательной встречей” с Путиным

Президент США Дональд Трамп похвастался деньгами, которые ему удалось собрать с НАТО и замечательной встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

трамп и путин

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

– У меня была замечательная встреча с НАТО. Они заплатили на $33 млрд больше и заплатят сотни миллиардов в будущем лишь благодаря мне. НАТО был слабым, но теперь он снова силен (плохо для России). Пресса же только сказала, что я грубил лидерам, и не вспомнила о деньгах! – написал он.

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Трамп также похвастался встречей с Путиным, которая вызвала возмущение и критику со стороны американских СМИ и политиков. Во время встречи американский президент фактически стал на сторону Кремля в вопросе российского вмешательства в американские выборы.

– Хотя у меня была замечательная встреча с НАТО, во время которой я собрал кучу денег, у меня была еще лучшая встреча с Владимиром Путиным из России. Обидно, так об этом не написали в репортажах. Фейковые новости обезумели, – отметил Трамп.

К слову, американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал выступление президента США Дональда Трампа на Саммите в Хельсинки, назвав его “одним из самых позорных за всю историю”.

Фото: Getty Images.

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