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Забастовка в Ryanair: лоукостер отменит до 600 рейсов

Ирландский лоукостер Ryanair отменит до 300 рейсов в сутки 25 и 26 июля в Испании, Португалии и Бельгии из-за забастовки бортпроводников в этих трех странах.

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Об этом сообщает Интерфакс.

Протестные действия затронут около 24% из более чем 830 перелетов в/из Испании, 27% из 180 рейсов в/из Португалии и 31% из 160 полетов в/из Бельгии.

Ryanair связалась с 50 тыс. пассажиров, которые должны были лететь на отмененных рейсах в эти два дня, и предложила им альтернативные варианты перелетов на различные даты или полное возмещение стоимости билетов. Их количество составляет примерно 12% из 430 тыс. пассажиров, которые авиакомпания перевозит в Европе.

Ранее сообщалось, что профсоюзы, представляющие кабинные экипажи Ryanair, призвали к проведению забастовок в июле – одном из наиболее активных месяцев для авиаперевозчика.

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Объединенный профсоюз бортпроводников компании в европейских странах Cabin Crew United заявил, что за последние 7 месяцев не было никакого прогресса в переговорах с Ryanair.

В начале июля Cabin Crew United опубликовал список требований из восьми пунктов, включая улучшение экономических условий и безопасности для бортпроводников, а также создание “справедливой и благоприятной культуры труда”.

Котировки акций Ryanair в ходе торгов в четверг на торгах в Лондоне опустились на 0,35%, в Дублине – на 0,5%.

Ранее Ryanair внес изменения в расписание авиарейсов из Киева и Львова.

Фото: Getty Images.

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