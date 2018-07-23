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Трамп набросился на СМИ и заявил, что ни в чем не уступил Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил с Владимиром Путиным о выгодах для обеих стран и ни в чем ему не уступил.

трамп

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

СмотритеИзмена, унижение и слабость – почему в США раскритиковали Трампа после встречи с Путиным

– Когда вы слышите фейковые новости, которые негативно говорят о моей встрече с президентом Путиным, и что я уступил, помните: я ни в чем не уступил, мы просто говорили о предстоящих выгодах для обеих стран. Также мы нашли общий язык, что очень хорошо, но только не для продажных медиа, – заявил Трамп.

Напомним, Факты ICTV собрали ключевые тезисы пресс-конференции Трампа и Путина в Хельсинки.

Фото: Getty Images.

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