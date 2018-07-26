PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости / Акции Facebook рекордно обвалились на 24% - причина/

Акции Facebook рекордно обвалились на 24% – причина

После квартального отчета о состоянии дел в компании Facebook, ее потери составляют около $130 млрд.

Facebook

Об этом сообщает Bloomberg.

В отчете говорится, что квартальная выручка Facebook составила около $13 млрд, что оказалось ниже запланированных показателей. Число пользователей, которые заходят в соцсеть каждый день, увеличилось до 1,47 млрд человек – вместо ожидаемых 1,49 млрд.

Обвал акций также спровоцировали негативные показатели по темпам роста прибыли.

Читайте: Какие данные о пользователях собирает Facebook

Владелец Facebook Марк Цукерберг лично потерял $17 млрд и теперь может выбыть из первой тройки богачей.

Он достиг третьего места в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg в начале июля. Его состояние оценивалось в $81,6 млрд.

Ранее Facebook оштрафовали на $660 тыс. за утечку персональных данных пользователей.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка