Акции Facebook рекордно обвалились на 24% – причина

После квартального отчета о состоянии дел в компании Facebook, ее потери составляют около $130 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

В отчете говорится, что квартальная выручка Facebook составила около $13 млрд, что оказалось ниже запланированных показателей. Число пользователей, которые заходят в соцсеть каждый день, увеличилось до 1,47 млрд человек – вместо ожидаемых 1,49 млрд.

Обвал акций также спровоцировали негативные показатели по темпам роста прибыли.

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Владелец Facebook Марк Цукерберг лично потерял $17 млрд и теперь может выбыть из первой тройки богачей.

Он достиг третьего места в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg в начале июля. Его состояние оценивалось в $81,6 млрд.

Ранее Facebook оштрафовали на $660 тыс. за утечку персональных данных пользователей.