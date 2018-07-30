Президента Грузии оштрафовали за курение в США

Президента Грузии Георгия Маргвелашвили оштрафовали на $750 за курение в отеле в США.
Об этом сообщает газета Prime Time.
В марте Маргвелашвили находился с визитом в США, он остановился в пятизвездочном отеле. Спустя некоторое время в гостинице сработала пожарная тревога.
Прибывшие пожарные обнаружили Геогргия Маргвелашвили, который курил в собственном номере.
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По информации издания, президента Грузии оштрафовали на $750. Однако позже Маргвелашвили еще несколько раз штрафовали за курение в отеле. Размер штрафа, по информации издания, покрывался за счет госбюджета Грузии.
В мае 2018 года предметом обвинений против президента Грузии Георгия Маргвелашвили стали его командировочные расходы.
В октябре минувшего года стало известно, что президент потратил в заграничных командировках до 200 000 лари (около $82 тыс.).
К слову, в мае президента Румынии Клауса Йоханниса оштрафовали на 2 тысячи леев (€444) за использование слова “уголовники”.
Фото: Facebook.