В Грузии разрешили курить марихуану

Конституционный суд Грузии принял решение о легализации употребления марихуаны в стране.

Об этом сообщает Грузия Online.

С требованием отменить административную ответственность за употребление марихуаны в суд обратились члены партии Гирчи Зураб Джапаридзе и Вахтанг Мегрелашвили.

По их мнению, употребление марихуаны является сферой, защищенной правом человека на свободное развитие личности.

Читайте: Алкоголь или наркотики? Как вредные привычки меняют ваше тело – ТЕСТ

Истцы отметили, что такие действия не ставят под угрозу публичный интерес, поэтому любое наказание за употребление марихуаны нарушает статью 16 Конституции Грузии.

Конституционный суд согласился с этими доводами и отменил административную ответственность, таким образом полностью легализовал употребление марихуаны.

Но ограничения все равно остались: нельзя продавать и хранить, а также курить возле школ и в транспорте.

К слову, в июле прошлого года в Неваде легализовали марихуану в развлекательных целях.

Фото: ipress.ua.