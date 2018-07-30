PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости / В Грузии разрешили курить марихуану/

В Грузии разрешили курить марихуану

Конституционный суд Грузии принял решение о легализации употребления марихуаны в стране.

Об этом сообщает Грузия Online.

С требованием отменить административную ответственность за употребление марихуаны в суд обратились члены партии Гирчи Зураб Джапаридзе и Вахтанг Мегрелашвили.

По их мнению, употребление марихуаны является сферой, защищенной правом человека на свободное развитие личности.

Читайте: Алкоголь или наркотики? Как вредные привычки меняют ваше тело – ТЕСТ

Истцы отметили, что такие действия не ставят под угрозу публичный интерес, поэтому любое наказание за употребление марихуаны нарушает статью 16 Конституции Грузии.

Конституционный суд согласился с этими доводами и отменил административную ответственность, таким образом полностью легализовал употребление марихуаны.

Но ограничения все равно остались: нельзя продавать и хранить, а также курить возле школ и в транспорте.

К слову, в июле прошлого года в Неваде легализовали марихуану в развлекательных целях.

Фото: ipress.ua.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка