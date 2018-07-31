КНДР производит новые межконтинентальные баллистические ракеты

Разведка США получила данные о том, что КНДР продолжает производить новые межконтинентальные баллистические ракеты.

Об этом сообщает The Washington Post.

– Недавно полученные данные, в том числе снимки спутников, сделанные в последние недели, показывают, что по меньшей мере одна и, возможно, две ракеты с жидким топливом находятся на большом исследовательском объекте в Санумдоге, на окраине Пхеньяна, – говорится в сообщении.

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Это не предполагает расширения военных возможностей Северной Кореи, но показывает, что работа над современным оружием продолжается несмотря на договоренности с США.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР больше не представляет ядерной угрозы.

Фото: Google.