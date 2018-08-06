В Германии двое пенсионеров сбежали из дома престарелых на фестиваль хеви-метала

В Германии из дома престарелых пропали двое пенсионеров. Работники забили тревогу и обратились в полицию.

Об этом пишет The Independent.

Выяснилось, что они сбежали на крупнейший мировой фестиваль хеви-метала Wacken Open Air, который проходил в Вакене на севере Германии со 2 по 4 августа.

Пенсионеров нашли в 3.00, они были “в замешательстве и смятении”, рассказала пресс-секретарь местной полиции Мерле Нойфельд.

– Им, безусловно, понравился фестиваль, — сказала она.

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Пожилые рокеры не хотели возвращаться, но их все равно увезли в дом престарелых в сопровождении патрульной машины.

Среди хедлайнеров фестиваля в этом году были Judas Priest, Danzig, Red Hot Chili Peppers и In Flames.

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