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Новое громкое задержание журналистки в Беларуси

В Минске (Беларусь) задержали главного редактора информационной компании БелаПАН Ирину Левшину по делу о незаконном доступе к платной информации государственного агентства БелТА.

левшина

Информацию подтвердил Следственный комитет Беларуси, сообщает БелаПАН.

Отмечается, что журналистка задержана “по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА”.

– С ней проводятся следственные действия, – заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович.

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Связь с Левшиной пропала утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Ее дочь обнаружила в квартире Левшиной следы обыска и раскрытый системный блок компьютера.

Напомним, 7 августа Следственный комитет Белоруссии задержал главного редактора сайта Tut.by Марину Золотову по подозрению во взломе государственного информагентства БелТА.

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