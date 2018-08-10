Путин дал обещание Макрону относительно Сенцова

Президент России Владимир Путин пообещал главе Франции Эммануэлю Макрону отреагировать на ситуацию с украинским режиссером Олегом Сенцовым и быстро распространить информацию о состоянии его здоровья.

Об этом 10 августа сообщила пресс-служба президента Франции.

– Президент Республики передал президенту Путину свои опасения, учитывая, что состояние здоровья Сенцова, похоже, опасно ухудшилось, и важность того, чтобы Россия срочно нашла гуманитарное решения ситуации. Президент Республики сделал несколько предложений по этому поводу. Президент Путин пообещал отреагировать на это и быстро распространить информацию о состоянии здоровья Сенцова, – рассказали в пресс-службе.

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Напомним, 8 августа сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что Сенцов находится в катастрофически плохом состоянии.

Вчера уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова опубликовала фото Сенцова, сделанные в колонии Белый медведь в Лабытнанги на 88-й день голодовки. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотрит телевизор, читает книги.