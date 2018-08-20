Apple удаляет 25 тыс. приложений – причина

Apple удаляет 25 тысяч нелегальных приложений с азартными играми из App Store из-за обвинений китайских СМИ.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со сылкой на китайский государственный телеканал CCTV.

Причиной стали предыдущие обвинения Apple со стороны китайскоих СМИ в том, что производитель не следит за тем, чтобы фильтровать и блокировать нелегальный контент.

– Компания Apple сама установила правила для приложений в своем онлайн-магазине, но не следует им, что привело к распространению фиктивных лотерейных приложений и нелегальных азартных игр, – говорится в сообщении.

В Apple же не подтвердили сколько именно приложений они удалили, но с обвинениями согласились.

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– Приложения с азартными играми запрещены в App Store в Китае. Мы уже убрали много приложений и разработчиков, которые пытались распространять нелегальные игровые приложения в нашем App Store, – отметили в компании.

Государственные СМИ Китая считают, что из-за подобных приложений обманутые люди теряют много денег.

Китайский рынок является одним из самых больших и важных для Apple.

По информации WSJ, App Store предлагает около 1,8 млн приложений в Китае, и если Apple действительно удалит 25 тыс. из них, общее количество сократится на 1,4%.

К слову, 17 августа в Турции ретейлеры прекратили принимать от клиентов заказы на мобильные телефоны iPhone компании Apple.

Фото: dreamstime.