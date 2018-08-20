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США введут санкции против банков и фирм, финансирующих Северный поток-2 – WSJ

Власти США подготовили законопроект о введении новых санкций, которые помешают завершить строительство газопровода Северный поток-2 между Россией и Германией.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

– Ограничения планируют ввести в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода, или же банков и других фирм, финансирующих Северный поток-2. Новые санкции могут ввести в течение нескольких недель, – говорится в сообщении.

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США обеспокоены тем, что новый газопровод усилит зависимость Европы от российского природного газа. Вместе с тем, Вашингтон намерен заранее предупредить Евросоюз о введении санкций.

Напомним, что канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на заявление президента США Дональда Трампа относительно того, что Германия полностью контролируется Россией в связи со строительством газопровода Северный поток-2.

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