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В Польше впервые применили закон про нацпамять против украинского историка

Люблинский воевода Пшемыслав Чарнек подал в суд на украинского историка Григория Куприяновича за высказывания относительно украинцев-жертв Армии Крайовой в 1944 году.

Об этом сообщил министр МЗС Павел Климкин в Facebook.

В Польше ему вменяют нарушение новой редакции закона о польский институт национальной памяти.

Основанием для иска стало выступление Куприяновича 8 июля в селе Сагрынь на открытии памятника местным украинским крестьянам, которые в 1944 году стали жертвами карательной акции подразделения Армии Крайовой.

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– “Виной” Куприяновича, насколько я понимаю, стало то, что он имел смелость сказать, кто был жертвой, а кто совершил преступление, то есть еще раз озвучил давно известные факты, которые до сих пор никому даже в голову не приходило оспаривать, – пояснил Климкин.

Напомним, 1 марта в Польше вступил в силу закон об Институте национальной памяти, который расширяет полномочия учреждения в деле расследования преступлений, совершенных против польского народа “.

Фото: dreamstime.

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