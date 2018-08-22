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В Германии задержан россиянин со взрывчаткой

В Германии задержан гражданин России Магомед-Али С., который собирался совершить теракт со взрывчаткой.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Германии.

В прокуратуре утверждают, что в квартире подозреваемого был проведен обыск, а уже завтра, 23 августа, в суде будет рассмотрен вопрос о его аресте.

Известно, что россиянин обвиняется в подготовке к насилию. Вместе с человеком по имени Клемент Б. он собирался устроить взрыв в неустановленном месте.

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В своей квартире преступники хранили взрывчатое вещество триацетон трипероксид. Планы злоумышленников прервала полиция.

Также в сообщении добавляют, что еще в 2016 году мужчины разделились, опасаясь обыска. В 2017 году Клемента Б, который переехал во Францию, также задержали уже с другим сообщником по подготовке теракта.

Ранее в СБУ рассказали, как им удалось предотвратить теракт в Хмельницкой области, который планировали осуществить спецслужбы России через завербованную украинку.

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