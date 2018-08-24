Новые санкции США против России – дата

27 августа США намерены ввести очередные санкции против России в связи с отравлением экс-ГРУшника Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Об этом пишет Reuters.

22 августа должен был начаться первый этап новых американских санкций против России, но введение в действие отложили до 27 августа.

Новые санкции призваны ограничить доступ России к “чувствительным товарам”, которые контролируются национальной безопасностью США. На первом этапе санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и не направлены непосредственно против какой-то компании. Американские СМИ ранее сообщали, что под запрет могут попасть газовые турбины, электронное оборудование, которое применяется в промышленности.

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Второй этап санкций будет введен, если Россия не выполнит требования, связанные с прекращением использования химического оружия.

На фоне объявления о подготовке санкций курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года. В то же время, Москва может запретить большему числу американских политиков въезд в Россию в рамках ответа на новый раунд американских санкций.