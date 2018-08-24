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Ryanair вводит ограничения на бесплатный провоз ручной клади

Ирландская авиакомпания Ryanair введет ограничений на бесплатный провоз ручной клади с 1 сентября.

Об этом сообщает The Guardian.

Нововведения вступят в силу для бронирований, совершенных с 1 сентября 2018 года, и предусматривают, что пассажиры, не оплатившие услугу приоритетной посадки, смогут провозить бесплатно только один небольшой предмет ручной клади.

Габариты этого предмета, который можно брать в салон самолета, будут увеличены с 35х20х20 см до 40х20х25 см. При этом новые контрольные рамки в аэропортах будут рассчитаны с запасом на предметы с габаритами до 42х20х30 см.

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После введения новых правил пассажиры, которые захотят взять с собой большой предмет ручной клади с габаритами 55х40х20 см и весом до 10 кг, смогут это сделать, оплатив услугу приоритетной посадки стоимостью 6 евро или багажный сбор 8 евро во время бронирования билета.

В случае, если сборы оплачиваются после покупки билета, их размер увеличивается до 8 и 10 евро соответственно. В первом случае пассажир сможет взять большой предмет ручной клади в салон самолета, во втором — чемодан необходимо будет сдать на стойке регистрации.

К слову, в июне венгерский лоукостер Wizz Air запретил бесплатно брать с собой ручную кладь в салон самолета. Для этого придется дополнительно покупать пакет Wizz Priority.

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