Вступили в силу новые санкции США против РФ

Санкции США против России, введенные после отравления экс-ГРУшника Скрипаля и его дочери в Великобритании, вступают в силу сегодня, 27 августа.

Об этом сообщает Daily Times.

В целом санкции США касаются иностранной помощи, продажи оружия, финансирования продажи оружия, отказа в кредитовании, экспорта товаров, касающихся национальной безопасности, в Россию.

Санкции охватывают 5 пунктов:

1. Прекращение помощи России, за исключением срочной гуманитарной помощи, питания, сельскохозяйственных товаров или продуктов (согласно Закону об иностранной помощи от 1961 года).

2. Прекращение продаж в Россию оружия любых оборонных товаров и оборонных услуг или проектно-конструкторских услуг; прекращение продаж лицензий на экспорт в Россию любых предметов, входящих в список боеприпасов США (согласно Закону об экспортном контроле).

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3. Приостановке всего военного финансирования для России (согласно Закону об экспортном контроле оружия).

4. Отказ в предоставлении России любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи любым департаментом, агентством или правительственной организацией Соединенных Штатов, в частности Экспортно-импортном банком Соединенных Штатов.

5. Запрет на экспорт в Россию любых товаров или технологий из санкционного списка.

Ранее сообщалось, что 22 августа должен был начаться первый этап новых американских санкций против России, но введение в действие отложили до 27 августа.