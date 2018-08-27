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Новое предложение Uber – велосипеды и самокаты

Компания Uber планирует предлагать клиентам использовать не только автомобили, но и электросамокаты и велосипеды для коротких поездок в крупных городах.

Об этом заявил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи в интервью The Financial Times.

Он считает, что в некоторых случаях лучше воспользоваться велосипедом или общественным транспортом для поиска которых компания создает новые сервисы.

– Верх неэффективности — это когда в час пик кусок металла, весом в тонну, везет одного человека какие-то 10 кварталов, – заявил Хосровшахи.

Гендиректор признал, что это может плохо сказаться на прибыли компании, но в долго строчной перспективе это будет компенсировано за счет увеличения потока пользователей.

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Впервые электровелосипеды в приложении Uber появились в январе 2018 года. В апреле компания выкупила сервис аренды электрических велосипедов Jump Bikes, предлагавшего свои услуги в Вашингтоне и Сан-Франциско. В результате был создан проект Uber Bike, который работает в восьми американских городах и скоро должен появиться в Берлине. Кроме того, Uber также сотрудничает с компанией Lime, сдающей в аренду скутеры и электросамокаты в 46 городах. А весной у клиентов Uber появилась возможность покупать билеты на поезда, автобусы и паромы благодаря сотрудничеству с сервисом Masabi.

При этом в компании уверяют, что ее планы никак не ударят по заработку сотрудничающих с ней водителей, так как их маршруты станут длиннее, и они смогут зарабатывать больше.

К слову, Uber разрабатывает систему с искусственным интеллектом, которая сможет распознать, трезвый ли человек, заказывающий такси.

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