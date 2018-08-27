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Похороны Джона Маккейна: названа дата

Американского сенатора Джона Маккейна похоронят 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, которую он окончил в 1958 году.

смерть джона маккейна

Об этом сообщается на официальном сайте сенатора.

31 августа гроб с телом Маккейна выставят в центральной ротонде Капитолия. На следующий день в Кафедральном соборе Вашингтона состоится национальная мемориальная служба.

Читайте: Украина даст Европе лучшее: 20 главных цитат Маккейна

Мероприятие будет закрыто для публики и прессы.

Напомним, сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в возрасте 81 года.

Фото: dreamstime.

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