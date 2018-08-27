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Трамп запретил Белому дому называть Маккейна героем – The Washington Post

Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать официальное заявление о смерти сенатора Джона Маккейна, в котором хотели охарактеризовать его как героя.

Об этом сообщает The Washington Post.

– Трамп сказал прес-секретарю Белого дома Саре Сандерс и руководителю аппарата Джону Келли, что предпочел бы выступить, не говоря хороших слов о Маккейне, – говорится в сообщении.

В результате заявление и вовсе не было выпущено, а Трамп лишь разместил твит о смерти Маккейна.

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– Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами! – написал Трамп в Twitter.

Сандерс отказалась комментировать ситуацию. В то же время Марк Коралло, бывший представитель юридической команды Трампа и республиканский стратег, раскритиковал реакцию Трампа на смерть Маккейна.

Напомним, 25 августа сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в возрасте 81 года.

Фото: dreamstime.

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