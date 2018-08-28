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Я уважаю Маккейна: Трамп почтил память сенатора

Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает сенатора Джона Маккейна и не поедет на его похороны.

Об этом говорится в заявлении американского главы государства на сайте Белого дома.

– Несмотря на наши разногласия по поводу политики, я уважаю сенатора Маккейна за его службу нашей стране, и в его честь я распорядился приспустить государственный флаг до дня его похорон, – сказал Трамп.

Он добавил, что попросил вице-президента Майка Пенса выступить на церемонии в честь сенатора Маккейна в Капитолии в эту пятницу.

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– По просьбе семьи Маккейна, я разрешил военную транспортировку останков сенатора из Аризоны в Вашингтон, округ Колумбия. Его гроб будет везти лошадь и сопровождать оркестр с почетным караулом во время церемонии прощания в Военно-морской академии Соединенных Штатов. Наконец, я попросил генерала Джона Келли, министра обороны Джеймса Мэттиса и посла Джона Болтона представлять мою администрацию на церемониях, – отмечается в заявлении.

На сайте Белого дома также опубликован указ, которым Трамп распорядился приспустить флаг США на всех государственных учреждениях.

Напомним, вчера в The Washington Post писали, что Трамп запретил Белому дому публиковать официальное заявление о смерти сенатора Джона Маккейна, в котором хотели охарактеризовать его как героя.

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